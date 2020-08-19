Українцям розкрили таємний "девіз" ЗСУ на війні

Українська журналістка Дар'я Бура розповіла про "девіз" ЗСУ, за якими можна впізнати кожного, хто пройшов російсько-українську війну.

Мова йде про фразу "Життя бентежне", яку постійно вживають захисники на фронті, зазначила вона у дописі на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Дівчина закликала кожного громадянина жити за цим правилом, не забуваючи про найважливіші речі, які мусить встигнути зробити кожна людина.

"Життя бентежне", – так часто говорять військові. Вони знають це точно. Якось за цією фразою я навіть "своїх" вирахувала. Прийшла винаймати квартиру й, пояснюючи що до чого, власник сказав: "Життя бентежне". А я просто запитала: "Ви що, десантник?" – раніше від десантників переважно це чула. А він відповів: "Ні, але поряд". А в кімнаті на поличці побачила його відзнаки. Військовий. Свій", – згадує Бура.

"Життя бентежне, бо щохвилини в ньому дещо змінюється і ніколи не повториться. Хтось залишає цей світ, хтось у нього приходить. І немає на це ради. Таке воно – життя. Часом б’є дуже боляче – не можеш змиритися, не можеш повірити, не можеш прийняти. Але проживаєш це все, бо так треба, бо так трапляється", – додала вона.

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Бентежність життя, зазначає авторка допису, доводить і те, що кожна людина має свій час, і ніхто не може дізнатися про нього наперед. Тому кожному варто намагатися зробити своє життя кращим, аби нікого не образити. Адже попереду – невідомість і кожної миті може стати запізно.

"Є ж елементарні речі, такі прості-прості. Зателефонуйте рідним. Зробіть так, щоб хтось посміхнувся. Скажіть, що ви любите тому, кому хочете. Змініть те, від чого вам некомфортно. Не шкодуйте про те, що було, але виправте те, що не дає спокою. Вдосконалюйтеся у власній чуттєвості. Не зраджуйте своїм принципам і переконанням. Боріться за важливе. І, звісно, підтримуйте тих, хто вас захищає", – закликала журналістка свідомих українців.

"Не варто вважати це лірикою, частіше за все ми починаємо розуміти такі речі, коли вже пізно. Не чекайте на цей момент. Просто зараз наберіть номер того, кому давно збиралися подзвонити. І про армію не забудьте! Бо ми живі завдяки військовим і можемо в цьому бентежному житті щось змінити тут", – переконана вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бура поділилася щемливою історією свого знайомства з Героєм боїв за Іловайськ, якому вона так і не встигла віддячити за історії про найзапекліші дні російсько-української війни. Чоловік загинув на фронті вже після запеклого 2014 року.