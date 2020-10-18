Українцям потрібно міняти стиль життя або готуватися до смерті від COVID-19, – ексміністр

Під час пандемії коронавірусу (COVID-19) українці повинні розуміти, що не всі подолають хворобу та потрібно готуватися до найгіршого.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів ексміністр охорони здоров'я, президент Всеукраїнського лікарського товариства та лікар Олег Мусій.

"Треба готуватися до того, що люди повинні змінити свій стиль життя – або померти. Можливо, молоді люди не помруть, вони переносять вірус нормально, але є батьки, є бабусі, дідусі. І вони принесуть цю заразу до них, а потім будуть збирати на похорон своїх рідних людей, які могли б іще без коронавірусу прожити 5-7 років. Тому бережіться самі та бережіть своїх рідних і близьких", – попередив він.

Мусій зазначив, що зараз у лікарнях України спостерігається критична ситуація, тому що багато лікарів самі заразилися COVID-19.

"Людина повинна перебувати на лікуванні місяць, а персонал – на самоізоляції. Хто їх замінить? Тому всі ці ідеї про відкриття польових госпіталів на стадіонах – хто там працюватиме? Нікому реально фізично працювати. Людина ж не може працювати 25 годин на добу", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Мусій пояснив, як отримати в Україні безкоштовне лікування COVID-19.