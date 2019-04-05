Українцям пообіцяли теплу погоду на вихідні

В Україні у вихідні, 6 і 7 квітня, погода обіцяє бути сонячною, сухою і теплою.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, вночі очікується +2... +8 градусів, тільки на сході температура буде трохи нижчою.

Протягом дня потеплішає до +12... +17 градусів, на півдні та на Закарпатті до +19 градусів.

У Києві 6 і 7 квітня прогнозується тепла і сонячна погода, температура повітря становитиме +12... +15 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році весна не буде холоднішою норми і незабаром в країні знову підвищиться температура.

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