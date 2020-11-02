Українцям показали символічний малюнок Шевченка про війну
Українцям показали символічний малюнок Тараса Шевченка про війну під назвою "Казка", датований 1844 роком.
В основу офорта покладено поширений в народній творчості сюжет про розмову солдата зі смертю. Його опублікували на сторінці "Розсекречена історія України" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Діалог між солдатом і смертю відбувається на околиці села на тлі українського пейзажу.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в мережі розгорівся скандал через завдання в робочому зошиті для учнів другого класу на уроках "Я досліджую світ", в якому в один ряд поставили Тараса Шевченка, Лесю Українку, Надю Дорофєєву і Монатика.