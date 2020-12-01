Українцям показали раритетний рушник, вишитий бранками ГУЛАГу. Фото

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї експозицію поповнили вишитим рушником, до створення якого долучилися українки, ув'язнені у Темниківському виправно-трудовому таборі (Темлаг) Мордовської АРСР. Раритет датується 1938-1944 роками.

Як повідомили на сторінці закладу культури у Facebook, вишивали його репресовані жінки. Майстрині залишили на полотні понад 200 зразків орнаментів, вишитих різною технікою. Край рушника обв’язаний гачком також у різних техніках.

На полотні зібрано понад 200 візерунків з усієї України. Facebook Вінницького обласного краєзнавчого музею

Рушник створювався протягом 1938-1944 років. Facebook Вінницького обласного краєзнавчого музею

"Цей унікальний предмет не має ціни і свідчить нам про те людське, що не здатна знищити жодна система: про свободу у серцях, про силу волі, про тріумф людини над тоталітаризмом. Рушник – справжній символ спротиву в’язнів сталінських таборів, зокрема, українського опору, що був рушійною силою у руйнуванні імперії ГУЛАГу та радянської комуністичної держави з її злочинним режимом", – йдеться у дописі.

Співробітники музею зазначили, що однією зі співавторок вишитого рушника була вінничанка Катерина Микульська-Славинська, котра відбувала покарання у мордовських таборах як дружина і донька "ворогів народу": розстріляних Івана Микульського та Антона Славинського.

Катерина Микульська-Славинська зберігала рушник з ГУЛАГу все своє життя. Facebook Вінницького обласного краєзнавчого музею

До створення рушника долучилися понад 200 репресованих жінок. Facebook Вінницького обласного краєзнавчого музею

Після таборів, у 1950-1960-х р.р. жінка проживала у місті Городець Горьківської області, але згодом переїхала до Вінниці. Всі ці роки вона зберігала у себе рушник.

Наприкінці 1990-х років пані Микульська-Славинська передала рушник своїй приятельці – дільничній лікарці Зінаїді Завальнюк. А в 2019 році медичка подарувала його відомій журналістці Ганні Секрет.

Остання ж у 2020 році вирішила передати унікальний витвір мистецтва до фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Побачити унікальний раритет у Вінниці можна буде до 30 грудня. Facebook Вінницького обласного краєзнавчого музею

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали унікальні старовинні світлини українок у традиційному національному вбранні. Одне з фото було зроблене наприкінці 19 століття, а друге – у середині 20-го.