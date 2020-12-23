Українцям показали фото "дикунського" відпочинку радянських буржуїв

У Радянському Союзі був популярним так званий відпочинок дикунами, коли люди сім'ями або групами друзів виїжджали в ліс, до річки або моря з наметами. Це міг бути як автокемпінг, так і пішохідний туризм із рюкзаками.

Фото такого відпочинку в СРСР недавно з'явилося на сторінці "Історичні фотографії" у Facebook і змусило користувачів по-доброму "розкритикувати" його. Зображених на ньому відпочивальників у мережі охарактеризували радянськими "дикунами"-буржуями.

"Лада 2103 із "лопухами" і польська палатка. Літній відпочинок у Підмосков'ї. СРСР. Кінець 1970-х", – йдеться в підписі до знімка.

Під постом зібралося понад півтори сотні коментарів. У них люди зазначили, що, виїжджаючи в свій час на природу, звичайні радянські громадяни задовольнялися малим, і це явно не були "Лада" з бризговиками або польська палатка. До всього іншого, не всі в Союзі могли дозволити собі такий газовий пальник, як на фото, не у кожного була така й велика вінтажна валіза. Користувачі порахували, що на знімку з парадом дефіцитних товарів, найімовірніше, показано відпочинок радянських буржуїв – наприклад, сім'ї директора універмагу.

"Ох вже ці прості радянські сім'ї", "Західний спосіб життя практично, газ із собою. Але найкрутіше – вінтажна валіза", "Круто так для того періоду часу", "Заможні!", "Це дуже, дуже непроста сім'я. У кадрі – парад дефіцитів", "Щасливчики! У них була машина. Це давало свободу", "От буржуї!", "Мрія більшості громадян СРСР. Фактично отримати таке могли відсотків 15-20, не більше", "Мажори на відпочинку", "Що на цьому фото радянського походження?", "Все, що на фото – дефіцит, купити не можна, тільки дістати, совок", – підкреслили користувачі.

Водночас багатьом фотографія нагадала їхній відпочинок у той час. І незважаючи на те, що тоді їжу доводилося варити на вогнищі, а митися і прати одяг у найближчій водоймі, багато хто досі вважає такі "вилазки" на природу найбільш романтичними і одними з кращих спогадів про дитинство.

"Тоді не боялися відпочивати там, де сподобалося... спокійно було і надійно... Я особисто з сім'єю багато подорожував у ці роки і все було гаразд", "Цілком реалістична сцена", "У мене теж була "трійка" і польська палатка, досі жива і я нею користуюся, тільки верх жовто-синій", "Ось точно так їздили в автокемпінг під Судак із Черкас. Одні з найтепліших дитячих спогадів", "Це привал дорогою до Криму або ще кудись (можна здогадатися навіть якщо не в курсі, хоча-б за валізами)", "Моє щасливе дитинство – один в один. І річка внизу... Ех", – поділилися спогадами користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті показали плакати і брошури радянського турагентства "Інтурист" 1930-х років. Ними іноземців залучали до подорожей у СРСР. Проте зображення на них туристичних місць України контрастували з реальністю.