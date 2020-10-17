Українцям озвучили симптоми середньо-важкого перебігу COVID-19
У Національній службі здоров'я України озвучили симптоми середнього та середньо-важкого перебігу коронавірусу, а також повідомили, за якого стану пацієнтам необхідне стаціонарне лікування.
Роз'яснення щодо хвороби надали на Youtube-каналі служби, в якому розібрали п'ять найпоширеніших запитань про медичну допомогу у разі захворювання COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
"Симптоми середнього та середньо-важкого перебігу – це ядуха, утруднене дихання, збільшення частоти дихання більше за фізіологічну норму, кровохаркання, шлунково-кишкові симптоми, такі як: нудота, блювання, чи діарея; зміни психічного стану, сплутаність свідомості та загальмованість", – зазначила представниця служби.
"Пацієнти, незалежно від тяжкості стану, у яких є підвищена температура вище за 38, і вона погано піддається корекції, мають отримувати медичну допомогу у стаціонарі", – додала вона.
У службі наголосили, що лікування у стаціонарі – безоплатне для пацієнта.
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