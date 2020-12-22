Українцям не заборонятимуть подорожі до Британії, попри мутант COVID-19 – Ляшко

Україна не збирається поки забороняти громадянам поїздки до Великобританії, у столиці якої Лондоні та деяких інших регіонах введено локдаун через поширення нового штаму COVID-19.

Про це на брифінгу 22 грудня заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Але ми рекомендуємо за можливості утриматися від необов’язкових поїздок до Британії, а також із неї на територію України", – зазначив він.

Крім цього, застерігають українців від таких само подорожей до Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цієї мутації коронавірусу. Те ж стосується поїздок до будь-яких країн, які перебувають у "червоній" зоні.

Обмеження для подорожуючих до Британії:

мати поліс медичного страхування, який покриває лікування на випадок інфікування коронавірусом (це обов’язкова умова для людей, які не є громадянами України);

негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону;

у разі відсутності тесту має бути визначено місце проходження 14-денної самоізоляції зі встановленням додатку "Вдома".

За словами Ляшка, ці рекомендації можуть змінитися миттєво в разі появи будь-якої інформації, яка буде впливати на епідситуацію з COVID-19.

"Ми цілеспрямовано посилюватимемо тестування, щоб переконатися, чи циркулює новий мутований коронавірус в Україні", – підкреслив він.

Також головний санлікар додав: незважаючи на мутацію коронавірусу, шляхи його передачі залишаються однаковими. Тому українці мають у будь-якому випадку дотримуватися рекомендацій: носіння маски, соціальна дистанція і часте миття рук.

Як повідомляв OBOZREVATEL: