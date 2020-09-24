Українцям нагадали, як Росія створювала міф про "Малоросію": історичні факти

Міф про те, що Україна є уявною "Малоросією", а не незалежною державною, була започатковано ще задовго до агресії Кремля у 2014 році. Наприклад, його активно культивував на початку ХХ століття російський військовий діяч, українофоб Антон Денікін.

Про це нагадали на Telegram-каналі "Розсекречена історія". У дописі наголосили, що у 1919 році на українських територіях, які знаходилися під контролем Добровольчої армії Денікіна, було відновлено дію дореволюційних законів та проголошено ідею "єдиної та неподільної Росії".

Задля неї російський армієць розпочав великодержавну й антиукраїнську політику: у державних школах було відновлено викладання російською мовою, а в приватних викладання українською дозволялося лише частково.

Ба більше – офіційна позиція Денікіна щодо мовного питання в Україні була висловлена у "Зверненні головнокомандувача збройними силами Півдня Росії генерала А. Денікіна до населення Малоросії", яке було опублікуване у виданні "Киевлянин"

"…Стремление отторгнуть от России Малорусскую ветвь русского народа не остановлено и поныне. Былые ставленники немцев – Петлюра и его соратники, положившие начало расчленению России, продолжают и теперь совершать свое злое дело: создание самостоятельной Украинской Державы и борьба против возрождения единой России. Однако же от изменческого движения, направленного к разделу России, необходимо совершенно отметать деятельность, внушенную любовью к родному краю, к его особенностям, местной старине и местному народному языку…" – йшлося у документі.

Через таку агресивну антиукраїнську позицію Денікіна 23 вересня 1919 року на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР було ухвалено рішення негайно розпочати воєнні дії проти його армії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив думку, що російський президент Володимир Путін і далі розділятиме Україну на центральну і західну, просуваючи проєкт "Новоросія".