Українцям нагадали про річницю окупації західної України СРСР. Показове фото

У вівторок, 22 вересня, минув 81 рік з моменту вторгнення радянських військ до українських міст Львова та Стрия, які у 1939 році входили до складу Польщі.

Про це нагадали на Telegram-каналі "Розсекречена історія" та долучили до допису показове фото, датоване тим же днем. На ньому зафіксованоспільний парад Червоної армії та гітлерівських військ у ще одному окупованому місті тодішньої Польщі – Бресті.

Дослідники наголосили, що після кількох невдалих спроб здобути Львів радянське командування пішло на переговори з керівниками польського гарнізону. Ті погодилися капітулювати на почесних умовах.

Пункт 8 підписаної польською і радянською сторонами угоди гарантував офіцерам польської армії особисту свободу і недоторканність їхнього особистого майна, право на виїзд до зарубіжних країн.

Втім ці умови не було виконано: при виході з міста обеззброєні колони поляків були оточені частинами Червоної армії і НКВС та відправлені до концтаборів.

Цього ж дня під час передачі радянській адміністрації міста Брест було проведено спільний військовий парад частин німецького Вермахту та Червоної армії (німці захопили Брест 14 вересня). Марш вітали генерал танкових військ Гейнц Гудеріан та комбриг Семен Кривошеїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі пригадали ще одне знакове фото, на якому зафіксований момент братання червоноармійців та гітлерівців на початку Другої світової війни. Крім того, дружність двох тоталітарних режимів, радянського та нацистського, наприкінці 30-х років ХХ століття підтвердили й вирізки із газет того часу.