Українцям на виборах мера запропонували виграти iPhone 12

У Слов’янську Донецької області під час другого туру виборів запропонували виграти iPhone 12 за фото на виборчій дільниці.

Як повідомила громадська мережа "ОПОРА", конкурс напередодні оголосила організація "Платформа ініціатив "Теплиця"". За правилами, опублікованими в дописах на сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, жителям потрібно взяти участь у голосуванні та зробити селфі біля виборчих скриньок.

В оголошенні є уточнення, що фото потрібно робити без бюлетеня. Селфі викладають на своїх сторінках у соцмережах із хештегом #Славянсквыбирает, а в понеділок відбудеться розіграш, головний приз якого – iPhone 12.

За рішенням організаторів, у конкурсі беруть участь жителі міста віком від 18 до 45 років, вікові обмеження пояснюють потребою підняття активності участі у виборах саме категорії молоді.

Також "ОПОРА" зафіксувала охочих сфотографуватися біля скриньок.

Зазначимо, що так званий конкурс також проводять у Бердянську Запорізької області. Як пише місцеве видання pro.berdiansk.biz, таку акцію поліція оцінила протиправною, назвавши пропозицією неправомірної вигоди за вчинення дій, пов'язаних із реалізацією виборчого права.

Повідомляється, що бердянцям у соцмережах також пропонували сфотографуватися біля своєї ділянки, викласти фото з хештегом #обирач і позначкою сторінки та чекати результатів конкурсу. Поширювалися публікації анонімно, без зворотного зв'язку.

За цим фактом Головним управлінням національної поліції в Запорізькій області розпочато кримінальне провадження №12020080130002348.

Нагадаємо, що в неділю, 22 листопада, в Україні проходить другий тур місцевих виборів – 2020. Повторне голосування призначено в 11 містах. Зокрема, жителі Львова, Бердянська, Дніпра, Дрогобича, Полтави, Миколаєва, Слов’янська, Нікополя, Рівного, Ужгорода та Черкас обирають одного з двох кандидатів, які не змогли отримати беззаперечну перемогу в першому турі. OBOZREVATEL стежить на перебігом подій онлайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України викрила схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера Ужгорода