Українцям можуть ускладнити виїзд до Росії: що придумали

Громадянами України можуть заборонити перетинати державний кордон із Росією за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження. У Міністерстві закордонних справ уже підготували відповідні пропозиції.

Таку заяву зробив держсекретар МЗС Андрій Заєць у своєму Twitter. Про це повідомляє "Європейська правда".

"МЗС України підготувало на розгляд уряду пропозиції про припинення в'їзду українців до Росії за закордонними паспортами. Пропозиція підтримана всіма причетними органами влади. Так буде безпечніше!" – написав він.

Громадянам України хочуть ускладнити виїзд до Росії

Зі свого боку директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, додав, що проєктом постанови Кабміну передбачене зупинення дії положень угод із РФ від 1997 і 2011 років, які укладали ще до початку російської агресії. У них було визначено перелік документів, за якими українцям дозволено перетинати кордон із Росією, і це, зокрема, внутрішній паспорт громадянина України та свідоцтво про народження для дітей до 16 років.

"Законом "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" чітко визначено документи, які надають таке право. Це паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний і службовий паспорти України, посвідчення особи моряка, члена екіпажу і посвідчення особи на повернення в Україну. В разі ухвалення урядом постанови з 1 березня 2020 року до українців, які перетинають кордон із РФ, застосуватимуться положення цього закону в частині паспортних документів, що дають право на виїзд за кордон", – розповів він.

Крім цього, посилаючись на дані адміністрації Дежприкоронної служби, Погорельцев зазначив, що необхідність внесення змін до вищезазначених угод з РФ пояснюється тим, що кількість випадків виявлення підробок як свідоцтв про народження, так і внутрішніх паспортів у формі книжечки щороку зростає.

Він наголосив, що "наявний спрощений режим поїздок українців до Росії в умовах збройної агресії останньої – не адекватний загрозам національній безпеці України".

А також пояснив, як українці, котрі перебувають у Росії, зможуть оформити закордонний паспорт.

"У разі тимчасового або постійного перебування на території РФ вони можуть звернутися із клопотанням про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у наше посольство в Москві та консульські установи України в Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі або Новосибірську", – повідомив Погорельцев.

За його словами, нині таким правом уже скористалися понад 4 тисячі громадян України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прикордонне управління ФСБ РФ в окупованому Криму тимчасово закрило пункт пропуску "Армянськ" на адміністративному кордоні півострова з Херсонщиною.

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