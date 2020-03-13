Українцям можуть обмежити пересування всередині країни – МОЗ

В рамках заходів безпеки у зв’язку із ситуацією з коронавірусом, в одному з населених пунктів України громадянам можуть обмежити можливість пересування.

Про це заявив глава МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у п'ятницю, 13 березня, на спільному брифінгу із секретарем РНБО Олексієм Даніловим і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми зараз розглядаємо можливість найближчим часом, якщо будуть завершені протиепідеміологічні дослідження і наші підозри підтвердяться, в одному населеному пункті країни обмежити громадянам право на пересування за його межі", – сказав він.

Водночас глава МОЗ заявив, що згідно із рекомендаціями щодо карантину, зі свого боку органи місцевого самоврядування можуть самостійно ухвалювати відповідні рішення, зокрема, і про обмеження пересування.

Крім цього, Ляшко закликав українців не вірити заявам "спекулянтів", які пропонують пройти тест на коронавірус за 10 тисяч гривень, а також завищують ціну на захисні маски та інші медичні засоби.

"Є відповідне доручення прем’єр-міністра антимонопольному комітету – перевірити всіх, хто зловживає, навмисно утримує ціну на засоби й товари, які використовуються у боротьбі з коронавірусною інфекцією... Винуватців притягуватимуть до відповідальності", – сказав він.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна через загрозу поширення смертельного коронавірусу COVID-19 на два тижні закриває кордони для іноземних громадян.

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