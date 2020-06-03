Українцям можуть дозволити змінювати ім'я по батькові: Рада зробила перший крок

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дозвіл українцям із 16 років разом з ім'ям і прізвищем змінювати ім'я по батькові.

За відповідний документ №2450 на засідання уряду 3 червня проголосувало 247 народних депутатів, проти – 42 нардепи, утрималися – 42.

Проєкт закону №2450 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну імені по батькові, за словами його авторів, спрямований на виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гарнага проти України" та усунення прогалин, які існують між нормами Цивільного та Сімейного кодексів України.

Наталя Гарнага, яка створила прецедент у Європейському суді й українському законодавстві, народилася Володимирівною, а стала Юріївною. Її батько пішов із сім'ї, коли їй було 12 років, після чого вона й захотіла змінити ім'я по батькові. Вона боролася за своє право в судах 10 років.

Так, проєктом закону передбачається право особи на свій розсуд змінювати ім'я по батькові так само, як і прізвище або ім'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в Україні немає обмежень на надання імені для дитини. Українці мають право назвати дитину, як вони хочуть, навіть якщо це Z148.

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