Українцям дозволили в'їзд на ще один популярний курорт: без обсервації і тестів на COVID-19

Болгарія з 16 липня дозволила в'їзд громадянам України без проходження двотижневого карантину і без тесту на коронавірус. Тепер українці можуть провести відпочинок на ще одному популярному курорті.

Про це йдеться в наказі міністра охорони здоров'я Болгарії Кирила Ананьєва, опублікованому на сайті Міністерства охорони здоров'я. У той же час, в країні до 31 липня продовжили дію надзвичайної епідемічної ситуації.

"З 16 липня, всі особи, які прибувають з наступних третіх країн, можуть в'їхати до Болгарії без 14-денного карантину і без тесту ПЛР", – йдеться в повідомленні.

Йдеться про такі країни, як Ісландія, Королівство Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Республіка Сан-Марино, Князівство Андорра, Князівство Монако і Держава Ватикан, Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Республіка Корея, Таїланд, Туніс, Східна Республіка Уругвай і Україна.

Раніше OBOZREVATEL оприлюднив список країн, де можуть провести відпустку українці під час пандемії коронавірусу.