Українцям дали поради, як правильно пересуватися під час ожеледиці і уберегтися від травм

Жертвами ожеледі, яка утворилася через крижаний дощ в Києві, за минулу добу 10 грудня стали понад 160 людей. Щоб мінімізувати ризики, варто дотримуватися простих порад.

Про те, як пересуватися по вулицях, що перетворилися на каток, не зашкодивши здоров'ю, розповіли на сайті bigmir.net. Поради стосуються взуття, одягу, техніки переміщення і падіння.

Щоб не втратити рівновагу на слизькій поверхні, найкраще користуватися взуттям з рельєфною підошвою. Її матеріал також має значення – гума та каучук не замерзають за помірних мінусових температур, тому вони краще.

Туфлі і чоботи на високих підборах абсолютно не підходять для балансування на льоду, тому краще віддати перевагу взуттю з плоскою підошвою.

Для посилення зчеплення з поверхнею можна використовувати як різні спеціальні пристосування, так і підручні засоби.

Наприклад, журналістка Ганна Молчанова в Facebook порадила використовувати лист наждачного паперу для скейтів, який має самоклеючу основу.

"Нарізати маленькими квадратиками (та хоч як) – знімаєте папір, шльопаєте на носок підошви. Було діло, і на тонкий каблук "присобачувала" ось в таких, як зараз екстремальних умовах. Тому що навіть якщо на машині, то до неї і від неї ще потрібно дійти", – написала жінка.

За її словами, такої наклейки точно вистачить на день, а за ефективністю вона перевершує навіть льодоступи.

Також можна використовувати для наклейки на підошву звичайний медичний пластир. Однак він стирається досить швидко. Більш тривалим виявиться шматочок старої повсті, який можна приклеїти до підошви за допомогою суперклею.

Експерти радять одягатися в щось тепле і одночасно зручне, що не обмежує руху. Відмінною ідеєю є пуховик, який в разі падіння може пом'якшити удар.

Важливим аксесуаром стануть рукавички, які захистять руки не лише від холоду, але і від можливих дрібних травм.

На слизькій поверхні потрібно пересуватися повільно, невеликими кроками, тримаючи ноги злегка зігнутими. Не слід тримати руки в кишенях, оскільки так складніше зберегти рівновагу. Краще відмовитися від важких сумок з довгими ручками, які зміщують центр ваги людини. Будь-яку ношу доцільно розподіляти між руками рівномірно.

Місцями підвищеної небезпеки вважаються сходинки. Ними потрібно пересуватися максимально обережно, ставлячи ступню уздовж сходинки.

Літнім людям рекомендують ходити з тростиною з гумовим наконечником або хоча б із загостреною знизу палицею.

Якщо рівновагу втримати не вдалося і ви зрозуміли, що впадете, постарайтеся присісти якомога нижче. Щоб уникнути травм при падінні руки не варто виставляти вперед, а ноги краще тримати разом.

Бажано впасти вперед і набік, щоб не пошкодити спину і голову. Після контакту з поверхнею постарайтеся перекотиться, щоб зменшити енергію падіння.

Не поспішайте відразу підхоплюватися на ноги – одна-дві секунди нічого вже не вирішать, але дадуть можливість вам озирнутися і спокійно піднятися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві і області патрульні 10 грудня зафіксували близько 600 дорожньо-транспортних пригод через ожеледицю. На дорогах області сталося 72 аварії. З них 3 – з постраждалими.