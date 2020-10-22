Українців зворушив лист-сюрприз для бійця на Донбасі. Фото

У мережі оприлюднили фото зворушливого листа пенсіонера до воїна, який ніс службу в зоні бойових дій на Донбасі.

Світлину виклав на особистій сторінці у Facebook пресофіцер бригади швидкого реагування НГУ Харитін Старський. Він уточнив, що лист було знайдено в кишені куртки, яку дідусь вирішив передати через волонтерів для потреб захисників.

"Коли нападає депресуха, ось такі речі не дають втратити бойовий дух. За легендою, у перші роки війни люди збирали бійцям гуманітарку, і один вояк знайшов у кишені цивільної куртки ось цю записку, сповнену батьківського тепла. У нас усе вийде, якщо ми будемо щиро вболівати одне за одного і пам'ятати, що ми, українці – велика родина", – написав Старський.

Нижче наводимо повний текст листа без змін.

Синку! Може, ця куртка і не зовсім військова, але ж тепла. Може, зверху одягнеш камуфляжку, то так буде тепліше. Або хоч укриєшся, або підстелиш десь в окопі – і то буде якась користь. Молю, щоб ти був здоровий. Нехай тебе кулі та осколки минають. Повертайся живим. Пишаюся, що ти борониш Україну і нас. Дід Микола Доренко.

У коментарях українці висловили захват від такої щирої підтримки воїнів із боку дідуся й зазначили, що історія про цей лист справді була в перші роки російсько-української війни.

"До сліз... Дякую кожному з вас", "Ох, надивились ми такого в 14-15-му. Дуже зворушливо", "Разом ми – сила, і тільки разом усе здолаємо", "Це не легенда, а правда. Батальйон "Горинь", "Так, цей дідусь реальний, й історія правдива. Свою теплу куртку він приніс у волонтерську палатку, що сім місяців стояла на одній із центральних площ Кропивницького (тоді Кіровограда)", – зазначили патріоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери розповіли трагічну історію загибелі капітана 128-ї окремої гвардійської гірсько-піхотної Закарпатської бригади Сухопутних військ ЗСУ, професійного військового Миколи Жука. Навіть в останні миті життя воїн тримав біля серця лист своєї доньки.