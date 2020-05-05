У мережі показали жорсткі реалії повсякденної боротьби з коронавірусом і не тільки медиків Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Фотознімки в чорно-білих кольорах опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Худак (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я зазирнув туди, куди краще не потрапляти. Туди, де лікарі все зроблять, щоб ви там не затрималися. Туди, де напруга, незважаючи на медичний гумор, відчувається просто в повітрі. Не втомлююсь казати їм "Спасибі", – написав він.

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

У коментарях під його постом багато підписників так і зробили: подякували медикам за роботу й витримку.

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

"Якийсь образ янголів...", "Там дуже сильні лікарі. Повага їм і вдячність. Світлини – неперевершені!", "Передивилася й асоціація з ліквідаторами ЧАЕС виникла. Потужно. Пронизливо", "Дай Боже всім нам бути здоровими і розсудливими. А справжнім медикам – шана і низький уклін", "Дякую колективу за професійність,чуйність до пацієнтів та їх підтримку!", "Так, наче це не наша реальність. Документальний фільм колись, про щось... І моторошно стає, що це тепер і з нами", "Кожен день за них молиться багато людей. Хай Бог їх оберігає, і провадить у лікуванні хворих. Низький уклін", – діляться враженнями українці.

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатської інфекційної обллікарні Facebook/Serhiy Hudak

Коментарі українців Facebook/Serhiy Hudak

Коментарі українців Facebook/Serhiy Hudak

Коментарі українців Facebook/Serhiy Hudak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі викликала ажіотаж добірка фотографій медиків Буковини, де найбільше в Україні вирує епідемія коронавірусу.