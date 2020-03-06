Українців залишиться 29 мільйонів: оприлюднено моторошний прогноз

До 2050 року населення України зменшиться ще на 20 відсотків і налічуватиме лише приблизно 29,8 мільйона осіб.

Такий невтішний прогноз склали фахівці, посилаючись на дані статистики й ООН, за якими наша країна перебуває у топ п'ять держав світу, де населення скорочується найшвидше. Про це повідомляє "Сегодня".

Зазначається, що до цього списку також потрапили Болгарія, Латвія, Литва й острови Волліс і Футуна – заморська територія Франції в Тихому океані з населенням приблизно 12 тис. осіб, здебільшого полінезійців.

Населення України катастрофічно скорочується

Так, за даними Державної статистики, чисельність населення України на 1 січня 2020 року становила 41 млн 902 тисячі 400 осіб. Це на 250,8 тис. менше, ніж торік. Головною причиною скорочення населення фахівці називають різке зниження народжуваності.

Водночас за підсумками електронного перепису від Кабміну, який провели в грудні 2019 року, виявилося, що в Україні проживає 37,3 млн осіб, або ж на 4,6 млн менше, ніж за даними Держстатистики.

"Це була оцінка, дані якої можуть відрізнятися від результатів реального перепису, здійсненого шляхом побудинкового обходу переписувачами. Різниця в кількості жителів пояснюється тим, що, можливо, не були враховані трудові мігранти, які постійно або тривалий час працюють за кордоном, але залишаються громадянами України, зареєстрованими за певними адресами, де проживають їхні родини", – вважає провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень НАН України Світлана Аксьонова.

З огляду на це, якщо брати відсоток від даних державної статистики, то через 30 років українців залишиться 33,5 млн осіб. А якщо зважати на відсоток від розрахунків Кабміну, то ще менше – 29,8 млн осіб.

Водночас нагадаємо, що в 1991 році українців було 52 мільйони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Електронний перепис населення стартував в Україні 1 грудня і відбувався в декілька етапів.

За його результатами, населення України становить 37 млн 289 тисяч осіб. З них 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

Але як стверджує міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, загальна кількість населення в Україні (разом із українцями, які проживають на тимчасово окупованих територіях) досягає 44 мільйонів осіб.

Українців шокували результати цього електронного перепису населення.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал