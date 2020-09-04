Українців закликали вакцинуватися від грипу: інакше – колапс із СOVID-19

Лікарі та медичні експерти звернулися до українців із закликом зробити щеплення від грипу, аби ще більше не погіршити епідеміологічну ситуацію в період пандемії COVID-19.

Крім того, як повідомляється в сюжеті "Фактів ICTV", нікуди в країні не поділася й загроза таких хвороб, як кір, кашлюк та поліомієліт. Відтак вакцинація від них також конче необхідна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Коли буде епідемія грипу, це буде масова захворюваність, відповідно, імунітет людей буде ослаблений і тоді може скоріше й важче протікати коронавірус. Буде більша активізація його, більша кількість хворих", – попередила про небезпеку сезонних захворювань педіатриня Оксана Гайдукевич.

Показово, що у 2019 році від грипу вакцинувалися приблизно 300-400 тисяч українців. Цьогоріч МОЗ хоче збільшити показник до 1,5 млн і закупити за державний кошт вакцини для груп ризику. Передусім йдеться про лікарів та вчителів. Решті ж охочих доведеться придбати препарат власним коштом. Аби вакцини на ринку було вдосталь, з постачальниками домовляються. Але поки замовили мало.

"Наскільки я розумію, цього року таких вакцин від грипу буде десь 700 000 доз. Тому я дуже раджу всім поквапитися, вчасно вакцинуватися", – наголосила медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Центрі громадського здоров'я запевнили, що в Україні до епідсезону 2020-2021 років буде поставлено 665 тисяч доз вакцин від грипу чотирьох видів. Загалом українці зможуть отримати вакцини двох видів – тривалентну і чотирьохвалентну. Експерти наголосили, що вакцинація – найкращий спосіб профілактики сезонних захворювань.