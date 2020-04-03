Українців за порушення карантину будуть відправляти в обсерватор

В Україні тих, хто порушить самоізоляцію двічі, будуть примусово відправляти в обсерватор.

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Такі зміни до постанови №211 про заходи карантину в Україні Кабінет міністрів затвердив 2 квітня.

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Згідно з документом, обов'язковій госпіталізації до обсерваторів, які визначаються обласними, Київською міською державними адміністраціями, підлягають особи, які не можуть дотримуватися вимог самоізоляції, а також ті, хто двічі порушив умови самоізоляції.

Крім того, обов'язковій обсервації підлягають особи, які мали контакт з хворими або мають ознаки інфікування COVID-19 і відмовляються від медичного обстеження за направленням лікаря.

Дітей до 12 років будуть госпіталізувати разом з одним із батьків.

Термін обсервації складе 14 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль екстрено звернувся до українців і оголосив про посилення карантинних заходів через коронавірус.

Серед іншого, забороняється з 6 квітня перебування в громадських місцях без одягненої маски, респіратора; переміщення групою осіб більш ніж по двоє людей (крім випадків службової необхідності і супроводу дітей); перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків і т.д.

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