Українців, які прилетіли з Балі до повного закриття кордонів через спалах коронавірусу, відпустили з обсервації. Для них, і всіх громадян, що прибули в країну до 31 березня, МОЗ створило особливі умови, що дозволяють не перебувати на обсервації 14 днів.
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Власні джерела передали OBOZREVATEL копію документа, підписаного головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко. У ньому говориться, що всіх прибулих в Україну до 31 березня можна відпустити на самоізоляцію, за умови, що ПЛР-тести покажуть негативний результат. При цьому, тести потрібно проводити не раніше третього дня після початку обсервації. Українцям, що знаходилися в готелях "Пуща Конгрес" і "Козацький" тести зробили 1 квітня, тобто, як раз на третій день. Відзначимо, що всім, хто прилітає після цієї дати необхідно перебувати на обсервації строго 14 днів.
Постанова Віктора Ляшко
Також там зазначено, що зараз всіх цих людей відпускають на самоізоляцію, згода на яку вони підписали вдень 3 квітня. Тривати самоізоляція повинна протягом 14 днів з моменту перетину державного кордону.
Близько 1:10, 4 квітня, в чаті українців, що перебувають на обсервації в "Козацькому" почали всіх будити – мовляв, збирайтеся і поступово спускайтеся вниз. Там уже стояв транспорт, який довезе їх додому.
Транспорт, на якому вони поїдуть додому
Як писав OBOZREVATEL :
В аеропорт "Бориспіль" близько 2:20 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України з Дохи (Катар), яких зобов'язали відправитися на обсервацію.
Частина пасажирів помістили на обсервацію в готель "Козацький" в самому центрі Києва. Більшість же прилетіли відмовилися від примусового карантину.
Як розповіла OBOZREVATEL одна з пасажирок, їм погрожували кримінальною відповідальністю.
Готель "Козацький" опечатали, і туристів завели через чорний хід. Прибулі показали перші кадри з готелю – з кранів тече іржава вода і можна приносити свою їжу.
Після пасажирам пішли на поступки: запропонували безкоштовне проживання в "Пущі Конгрес" і можливість виїхати на обсервацію в рідні області.
Увечері, 30 березня, міністр Владислав Криклій знову приїхав до туристів і повідомив, що обсервация може закінчитися вже до 1 квітня.
Також OBOZREVATEL вдалося дізнатися, як проходить обсервация в "Козацькому" : оселилися в ньому порушували правила, пили і мало не збунтувалися ще раз.
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