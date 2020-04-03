Українців, які прилетіли з Балі до повного закриття кордонів через спалах коронавірусу, відпустили з обсервації. Для них, і всіх громадян, що прибули в країну до 31 березня, МОЗ створило особливі умови, що дозволяють не перебувати на обсервації 14 днів.

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Власні джерела передали OBOZREVATEL копію документа, підписаного головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко. У ньому говориться, що всіх прибулих в Україну до 31 березня можна відпустити на самоізоляцію, за умови, що ПЛР-тести покажуть негативний результат. При цьому, тести потрібно проводити не раніше третього дня після початку обсервації. Українцям, що знаходилися в готелях "Пуща Конгрес" і "Козацький" тести зробили 1 квітня, тобто, як раз на третій день. Відзначимо, що всім, хто прилітає після цієї дати необхідно перебувати на обсервації строго 14 днів.

Постанова Віктора Ляшко

Також там зазначено, що зараз всіх цих людей відпускають на самоізоляцію, згода на яку вони підписали вдень 3 квітня. Тривати самоізоляція повинна протягом 14 днів з моменту перетину державного кордону.

Близько 1:10, 4 квітня, в чаті українців, що перебувають на обсервації в "Козацькому" почали всіх будити – мовляв, збирайтеся і поступово спускайтеся вниз. Там уже стояв транспорт, який довезе їх додому.

Транспорт, на якому вони поїдуть додому

Як писав OBOZREVATEL :

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