Українців, які прилетіли з Балі, вмовили на обсервацію в готелях

Евакуйовані з Балі українці, які прибули до "Борисполя" рейсами зі столиці Катару Дохи, після довгого вмовляння нарешті погодилися на обов'язкову двотижневу обсервацію.

Про це заявив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УП. Водночас самі українці в коментарі OBOZREVATEL запевнили, що влада на нормальний діалог із ними не йде.

"З самого моменту, коли люди почали відмовлятися, тривала робота на переконання їх, що це життєво необхідно", – зазначив Демченко.

Українці погодилися на обсервацію

За словами Демченка, ще години три тому залишалося приблизно 50 осіб, які відмовлялися. Але потім їхня кількість зменшилася до 30, і тепер усі погодилися на цей крок.

Водночас самі українці, яких влада нібито вмовила піти на примусову обсервацію, заявили, що не всі вони вже поселилися в готелях.

"Нас привезли в "Козацький", але ми не виходимо з автобуса", – сказала OBOZREVATEL українка з літака, пасажири якого найдовше відмовлялися покидати борт.

За її словами, водій всю дорогу не відповідав, куди їх везуть, а на вимогу зупинити транспорт цього не зробив. Крім цього, жінка заявила, що ніхто з влади не йде на діалог з людьми.

"Ми готові до діалогу. Але нікого немає. У будь-якому разі – ми не погоджуємося на незаконну обсервацію (постанова КМУ досі не набула чинності)", – додала вона.

Зі свого боку міністр інфраструктури Владислав Криклій виступив перед пасажирами "проблемного" рейсу Доха – Київ, заявивши, що обсервація – принципова, а з можливих поступок назвав тільки те, що готель у Пущі-Водиці теж буде безкоштовним.

"Розумію, що незручно, розумію, що неочікувано і, напевно, ми пізно поінформували. Приношу свої вибачення від імені влади. Спробуємо це все максимально полегшити та зробити простіше, але вступні поки такі", – сказав він на відео, яке опублікував Telegram-канал "Коронавірус онлайн".

Криклій підкреслив, що такі жорсткі заходи вживаються тому, що в країні "у вигляді гіперболи" зростає кількість заражених коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, частину українських туристів, які 30 березня приблизно о 2:20 прибули двома рейсами з Балі через Доху (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" у самому центрі Києва. Але більшість пасажирів влаштувала бунт і відмовилася від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!