Українців вразило привітання з Днем ЗСУ від хлопчика з Донбасу. Відео

Українців у мережі вразило привітання з Днем Збройних сил України від хлопчика Володимира з міста Бахмута Донецької області.

Як повідомив бахмутський Дім книги "Еней" на YouTube, хлопчик звернувся до свого тата, який захищає українську землю в лавах ЗСУ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він продекламував вірш Галини Онацької "Невже ти думаєш, що всі вони зі сталі?":

Невже ти думаєш, що всі вони зі сталі?

Душа не мерзне, серце не болить?

Йдуть воювати сильні й витривалі,

Щоб разом Україну боронить?

Там є хлоп'ята і дівчат немало,

Такі ж, як ти – нема ще й двадцять п'ять,

Легке життя на пекло поміняли.

Комусь же треба мирних захищать.

Чоловіки, що плачуть, наче діти,

Коли читають вірші і листи,

Вони завжди хотіли в мирі жити,

І щастя, і добро у світ нести.

Невже ти думаєш, їм легко помирати

За те, щоб інші мали новий день.

Я знаю, їх давно чекає мати,

Та мріють обійнять своїх дітей.

А ти байдуже мимо них проходиш,

Ти, наче в іншім вимірі буття.

Вони ж – твого спокою на сторожі.

А хтось за тебе вже віддав життя.

У коментарях захопилися хлопцем, побажавши йому здоров'я, щастя і мирного неба.

"І ця дитиночка, і такі як він, повинні у своїй країні доводити вкушеним "братьямі", чи щепленим "такуюстрануразвалілі", що вони мають право на вільну Державу, на власну мову у цій Державі!" – пишуть користувачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 грудня відзначається День Збройних сил України. Свято було засновано постановою Верховної Ради 1993 року.