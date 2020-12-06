Українців вразило привітання з Днем ЗСУ від хлопчика з Донбасу. Відео
Українців у мережі вразило привітання з Днем Збройних сил України від хлопчика Володимира з міста Бахмута Донецької області.
Як повідомив бахмутський Дім книги "Еней" на YouTube, хлопчик звернувся до свого тата, який захищає українську землю в лавах ЗСУ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Він продекламував вірш Галини Онацької "Невже ти думаєш, що всі вони зі сталі?":
Невже ти думаєш, що всі вони зі сталі?
Душа не мерзне, серце не болить?
Йдуть воювати сильні й витривалі,
Щоб разом Україну боронить?
Там є хлоп'ята і дівчат немало,
Такі ж, як ти – нема ще й двадцять п'ять,
Легке життя на пекло поміняли.
Комусь же треба мирних захищать.
Чоловіки, що плачуть, наче діти,
Коли читають вірші і листи,
Вони завжди хотіли в мирі жити,
І щастя, і добро у світ нести.
Невже ти думаєш, їм легко помирати
За те, щоб інші мали новий день.
Я знаю, їх давно чекає мати,
Та мріють обійнять своїх дітей.
А ти байдуже мимо них проходиш,
Ти, наче в іншім вимірі буття.
Вони ж – твого спокою на сторожі.
А хтось за тебе вже віддав життя.
У коментарях захопилися хлопцем, побажавши йому здоров'я, щастя і мирного неба.
"І ця дитиночка, і такі як він, повинні у своїй країні доводити вкушеним "братьямі", чи щепленим "такуюстрануразвалілі", що вони мають право на вільну Державу, на власну мову у цій Державі!" – пишуть користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 грудня відзначається День Збройних сил України. Свято було засновано постановою Верховної Ради 1993 року.