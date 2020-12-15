Українців вразили казкові світлини зимових Карпат: фоторепортаж

Фотограф Юрій Хомін опублікував видовищні фото засніжених українських Карпат.

Як написав він у Facebook, світлини зроблено на 8-кілометровому маршруті гірським масивом Полонина Боржава – від гори Плай (1313 метрів над рівнем моря) до вершини гори Стій (1681 метр) (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Полонина Боржава – гірський масив на Полонинському хребті в українських Карпатах, між річками Віча і Ріка. Розташований у межах Воловецького, Міжгірського, Свалявського, Іршавського і (частково) Хустського районів Закарпатської області.

Гора Стій знаходиться на південно-західній віднозі масиву. Раніше на ній стояли військові антени, які було видно зі значної відстані з багатьох місць Закарпаття. Нині антени демонтовано.

Світлини зроблено на 8-кілометровому маршруті гірським масивом Полонина Боржава Facebook Yuri Homin

Засніжені українські Карпати Facebook Yuri Homin

Засніжені українські Карпати Facebook Yuri Homin

Засніжені українські Карпати Facebook Yuri Homin

Засніжені українські Карпати Facebook Yuri Homin

Засніжені українські Карпати Facebook Yuri Homin

Засніжені українські Карпати Facebook Yuri Homin

Засніжені українські Карпати Facebook Yuri Homin

Засніжені українські Карпати Facebook Yuri Homin

Засніжені українські Карпати Facebook Yuri Homin

Засніжені українські Карпати Facebook Yuri Homin

Засніжені українські Карпати Facebook Yuri Homin

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня українські Карпати засипало снігом, а температура повітря знизилася до -4 градусів. Тоді зима прийшла на гору Піп Іван Чорногірський і на гірськолижні курорти Буковель, Драгобрат та Захар Беркут.