Українців вразили казкові світлини зимових Карпат: фоторепортаж

Фотограф Юрій Хомін опублікував видовищні фото засніжених українських Карпат.

Як написав він у Facebook, світлини зроблено на 8-кілометровому маршруті гірським масивом Полонина Боржава – від гори Плай (1313 метрів над рівнем моря) до вершини гори Стій (1681 метр) (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Полонина Боржава – гірський масив на Полонинському хребті в українських Карпатах, між річками Віча і Ріка. Розташований у межах Воловецького, Міжгірського, Свалявського, Іршавського і (частково) Хустського районів Закарпатської області.

Гора Стій знаходиться на південно-західній віднозі масиву. Раніше на ній стояли військові антени, які було видно зі значної відстані з багатьох місць Закарпаття. Нині антени демонтовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня українські Карпати засипало снігом, а температура повітря знизилася до -4 градусів. Тоді зима прийшла на гору Піп Іван Чорногірський і на гірськолижні курорти Буковель, Драгобрат та Захар Беркут.