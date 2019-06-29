Українців визнали найсексуальнішою нацією на планеті

Українці посіли перше місце в рейтингу найсексуальніших націй світу в онлайн-опитуванні, яке провела компанія Big 7 Travel.

Відзначається, що для складання рейтингу портал опитав вибірку чисельністю 8,5 тис. респондентів з 1,5 млн своїх користувачів. "У українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року. Хто б із цим не погодився? Не дивно, що саме з цієї країни походить так багато моделей", – сказано в описі Big 7 Travel.

При цьому яскравим прикладом "сексуальності" українців вказана голлівудська зірка Міла Куніс (вона народилася в українських чернівцях).

Українці – найсексуальніша нація Ілюстрація

Відзначається, що учасникам опитування не надавалося додаткових пояснень слова "сексуальний", тому кожен розумів його, як вважав за потрібне".

Друге місце посіла Данія, третє – Філіппіни. Росія в рейтингу стала 33-ю.

Міла Куніс spletnik.ru

Міла Куніс Big 7 Travel

Хто ще із секс-символів сучасного світу має українське коріння

Сильвестр Сталлоне. Українське коріння знаменитого голлівудського актора тягнеться від прабабусі Рози Лабович, яка була родом із Одеси.

Ольга Куриленко. Популярна актриса народилася і провела дитинство в Бердянську.

Девід Духовни. Батько актора – відомий публіцист і письменник Амрам – емігрант із Києва.

Леонардо Ді Капріо. Його бабуся була родом із України, але поїхала з країни, вийшовши заміж за німця.

Лів Тайлер. Батько моделі і кіноактриси раніше зізнався в українському корінні.

Мілла Йовович. Дочка знаменитої радянської актриси Галини Логінової переїхала з Києва в США в п'ятирічному віці.

Лів Шрайбер. Дід актора по материнській лінії був вихідцем із України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Жінкою року-2019" в Україні за версією популярного глянцю стала українська поп-діва Оля Полякова.

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