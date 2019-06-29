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Українців визнали найсексуальнішою нацією на планеті

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Українці посіли перше місце в рейтингу найсексуальніших націй світу в онлайн-опитуванні, яке провела компанія Big 7 Travel.

Відзначається, що для складання рейтингу портал опитав вибірку чисельністю 8,5 тис. респондентів з 1,5 млн своїх користувачів. "У українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року. Хто б із цим не погодився? Не дивно, що саме з цієї країни походить так багато моделей", – сказано в описі Big 7 Travel.

При цьому яскравим прикладом "сексуальності" українців вказана голлівудська зірка Міла Куніс (вона народилася в українських чернівцях).

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Українці – найсексуальніша нація

Українці – найсексуальніша нація

Ілюстрація

Відзначається, що учасникам опитування не надавалося додаткових пояснень слова "сексуальний", тому кожен розумів його, як вважав за потрібне".

Друге місце посіла Данія, третє – Філіппіни. Росія в рейтингу стала 33-ю.

Міла Куніс

Міла Куніс

spletnik.ru

Міла Куніс

Міла Куніс

Big 7 Travel

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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Клоуны, узкоглазые-монголы, которые пишут, что в пример приведены одни евреи, опрос то проводился не между звездами, а за нацию в общем! Известных евреев-украинцев привел в пример уже сам сайт, где проводился опрос, и уже по завершению опроса!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
МОPАЛЬ-сбежал с Укpаины-стал человеком.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Славяне на 1 месте, монголы на 33! Объективное мнение, так-как 1 500 000 человек не могут ошибаться!
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