"Українців убивають!" Воїн ООС потужно заступився за рідну мову

Воїн Національної гвардії України, учасник ООС Харитін Старський проникливо звернувся до українців із закликом боротися за рідну мову.

Сильний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook, нагадавши, що просто зараз патріоти навіть за лінією фронту віддають життя за право бути собою.

"За українську мову в Україні вбивали і продовжують вбивати українців. Однак "ущємляют" чомусь російськомовних. І за дивним збігом це стосується саме тих російськомовних, які кликали сюди російські війська і вбивали за українське слово", – написав захисник України.

Він підкреслив, що всі українці маю здобути з цього науку й більше не дозволяти повторюватися подібним трагедіям.

"Якби Бог послав нам трохи більше розуму, то ми б ніколи більше не наступали на ті ж граблі, які привели "русскомір" в Україну. А якби Бог дав нам ще й трошки більше гідності, ми б ніколи більше не гинули за мову на своїй рідній землі. Май гідність. Захищай своє", – закликав співвітчизників воїн.

У коментарях під його постом люди підкреслили, що справжніх українців рідна мова ніколи не буде бентежити, незважаючи на те, де вони живуть.

Харитін Старський Facebook Харитіна Старського

"100% зброя! Особливо це розумієш, коли їдеш в потязі на Бахмут і тобі в купе попадається парочка пенсіонерів з паспортами з куркою "ДНР"! Кожне слово українсько. – для них, як ляпас! О, яка це була насолода! Тепер тільки українська, ніякого суржику", "Магазин в Бахмуті. Заходжу, вітаюся, і продавці просто розпливаються в усмішці. Просять щодня заходити, бо ні з ким поспілкуватися українською! Вони її не знають, але хочуть вчити", "До війни, регулярно буваючи на Донбасі, з усіма спілкувався українською, і ніколи не виникало непорозумінь з цього приводу", – пишуть українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Бахмуті після жорстокого побиття за українську мову помер волонтер Артем Мирошниченко. Йому було 36 років, він і його сім'я допомагали ЗСУ з перших днів війни. 29 листопада на нього напали два нетверезих підлітка 16 і 17 років.

Волонтер пережив кілька складних операцій, був у комі, але 6 грудня помер. Рідні та друзі Артема Мирошниченка переконані, що причиною нападу була його активна проукраїнська позиція.

8 грудня з ним попрощалися у Бахмуті. На траурну церемонію в мікрорайоні Забахмутка зібралися близько 200 осіб.

10 грудня скандальний народний депутат України від "Слуги народу" Макс Бужанський заявив, що вніс до Верховної Ради України законопроєкт про скасування закону №5670-д про українську мову.

Це викликало обурення в українському суспільстві, яке жорстко розкритикувало крок одіозного Бужанського.

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