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12 грудня • оновлено в 12:45
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"Українців убивають!" Воїн ООС потужно заступився за рідну мову

1.2т
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Воїн Національної гвардії України, учасник ООС Харитін Старський проникливо звернувся до українців із закликом боротися за рідну мову.

Сильний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook, нагадавши, що просто зараз патріоти навіть за лінією фронту віддають життя за право бути собою.

"За українську мову в Україні вбивали і продовжують вбивати українців. Однак "ущємляют" чомусь російськомовних. І за дивним збігом це стосується саме тих російськомовних, які кликали сюди російські війська і вбивали за українське слово", – написав захисник України.

Він підкреслив, що всі українці маю здобути з цього науку й більше не дозволяти повторюватися подібним трагедіям.

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"Якби Бог послав нам трохи більше розуму, то ми б ніколи більше не наступали на ті ж граблі, які привели "русскомір" в Україну. А якби Бог дав нам ще й трошки більше гідності, ми б ніколи більше не гинули за мову на своїй рідній землі. Май гідність. Захищай своє", – закликав співвітчизників воїн.

У коментарях під його постом люди підкреслили, що справжніх українців рідна мова ніколи не буде бентежити, незважаючи на те, де вони живуть.

Харитін Старський

Харитін Старський

Facebook Харитіна Старського

"100% зброя! Особливо це розумієш, коли їдеш в потязі на Бахмут і тобі в купе попадається парочка пенсіонерів з паспортами з куркою "ДНР"! Кожне слово українсько. – для них, як ляпас! О, яка це була насолода! Тепер тільки українська, ніякого суржику", "Магазин в Бахмуті. Заходжу, вітаюся, і продавці просто розпливаються в усмішці. Просять щодня заходити, бо ні з ким поспілкуватися українською! Вони її не знають, але хочуть вчити", "До війни, регулярно буваючи на Донбасі, з усіма спілкувався українською, і ніколи не виникало непорозумінь з цього приводу", – пишуть українці.

"Українців убивають!" Воїн ООС потужно заступився за рідну мову

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Бахмуті після жорстокого побиття за українську мову помер волонтер Артем Мирошниченко. Йому було 36 років, він і його сім'я допомагали ЗСУ з перших днів війни. 29 листопада на нього напали два нетверезих підлітка 16 і 17 років.

  • Волонтер пережив кілька складних операцій, був у комі, але 6 грудня помер. Рідні та друзі Артема Мирошниченка переконані, що причиною нападу була його активна проукраїнська позиція.

  • 8 грудня з ним попрощалися у Бахмуті. На траурну церемонію в мікрорайоні Забахмутка зібралися близько 200 осіб.

  • 10 грудня скандальний народний депутат України від "Слуги народу" Макс Бужанський заявив, що вніс до Верховної Ради України законопроєкт про скасування закону №5670-д про українську мову.

  • Це викликало обурення в українському суспільстві, яке жорстко розкритикувало крок одіозного Бужанського.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Закон про мови Мовний скандал
Місце
Україна
Тег
Національна гвардія
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Хо Хол
Хо Хол
МОЩНО BCXPЮКНУЛ!
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2
1
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Интересно, почему адепт "мовы" некий харитон закрыл половину своей рожи тряпкой? Это для того чтобы напугать своих "творогив"? ))
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3
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Хо Хол
Хо Хол
Штуцер Лёва, потому что воюют против своего народа.
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2
1

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