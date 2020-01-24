Українців стає все менше: коли і чому ми можемо зникнути

Якщо вірити даним Кабінету міністрів, то нас в Україні залишилося всього 37,3 мільйона. Правда, це без урахування тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

Ми підрахували, якщо ситуація зі скороченням жителів піде так і далі, то приблизно через 218 років Україна зовсім спорожніє. Демографи кажуть, що головна причина – старіння населення і низька народжуваність. Причому Україна не виняток – у Європі також зменшується кількість жителів, а в Німеччині вже давно не народжують по троє дітей.

Детальніше про те, чому нас стає все менше, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Через 218 років нас не залишиться?

Уже багато років наша країна перебуває в мінусі за приростом населення. Раніше хоча б на Західній Україні – на Закарпатті, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях – могли похвалитися, що тих, хто народився у них більше, ніж тих, хто помер. Однак із 2017 року, судячи з даних Держстату України, в усіх областях країни природний приріст населення пішов у мінус.

У 2019 цифри теж не радують. Найгірше справи йдуть у Дніпропетровській області, тут населення зменшилося майже на 26 тисяч (дані за січень – листопад). У Донецькій області стало на 24,2 тисячі менше жителів, у Харківській – майже на 20,5 тисяч. Навіть у Києві, де традиційно кількість людей зростала, в 2019 році стало на 344 особи менше.

У середньому ж в останні 10 років кількість українців зменшувалася на 170 тисяч 789 осіб у рік. Якщо повірити даним, що нас залишилося 37,3 мільйона, то можна припустити, що вже через 218 років і чотири місяці в Україні нікого не залишиться.

Населення України старіє

Така ж ситуація в Японії і Німеччині

Провідний співробітник Інституту демографії, прогнозист Павло Шевчук каже, щоб зробити більш точний прогноз щодо "вимирання населення", потрібно провести справжній перепис і дізнатися хоча б вікову структуру, а також статеву приналежність українців.

"Тому що якщо у нас більше людей старшого віку, ніж тих, кому 25-35 років, то, звичайно, старші люди вмиратимуть частіше. А молодих людей, які будуть народжувати дітей, менше, то вони не зможуть відновити чисельність населення", – говорить Шевчук.

Він вважає, що українці все одно не зникнуть. І навіть якщо люди похилого віку будуть помирати, а народжуваність залишиться на колишньому рівні, кількість населення буде скорочуватися, але воно не зникне.

У нас людей старшого віку більше, ніж молодих

Заввідділенням досліджень демографічних процесів Інституту демографії Ірина Курило каже, що так звана депопуляція (зменшення народжуваності порівняно зі смертністю) почалася в Україні ще в 1991 році.

"Насправді навіть західні області України нас радували приростом населення востаннє році в 2013-14. На стику століть у 2000-му році Україна була лідером у Європі з депопуляції. А сьогодні ми входимо в трійку країн, де смертність серйозно перевищує народжуваність. Поруч із нами ще Сербія та Болгарія", – говорить Курило.

Але це явище вже не є чимось особливим. Така ж ситуація в Японії, в Німеччині. За словами Ірини Курило, в Німеччині вже мало хто народжує по троє дітей.

Навіть у Німеччині стали народжувати менше

"Ця тенденція характерна для третини європейських країн. Краща ситуація тільки в країнах північної Європи, у скандинавів. Середній показник за кількістю дітей у сім'ї у них наближається до 2,2", – говорить Курило.

Головні причини такої ситуації в Україні, за словами Курило, це алкоголізм у чоловіків, низький рівень економіки і соціальної захищеності, погана медицина.

Не народжують, а заробляють гроші

Що стосується заходу України, таких областей як Закарпаття, Івано-Франківщина, Волинь, то раніше вважалося, що високий рівень народжуваності тут забезпечують представники таких національностей як роми, а також висока релігійність населення.

У цих областях багато представників католицької і протестантської церков, де до абортів ставляться негативно. Тому в сім'ях, особливо в селах, народжують по 3-4 дітей.

Жителі Закарпаття Утро

"За останні роки на Закарпатті нічого не змінилося. Роми як народжували, так і народжують. Можливо, вони не завжди поспішають реєструвати дітей. Також велика частина населення живе в селах, де сильні релігійні традиції. Тому я не бачу приводів для зменшення населення", – дивується соціолог з Ужгорода Віктор Пащенко.

Він також говорить про те, що відсутність довгий час перепису, який міг би показати не просто кількість жителів, але і їх структуру, може спотворювати цифри.

Хоча багато хто відзначає, що велику роль у зменшенні населення в західних областях відіграє міграція. "Дуже багато за останній час, особливо, коли ввели безвіз, вирушили в Чехію, Польщу працювати. Часом заїжджаєш у село, а там тільки люди похилого віку і діти, всі дорослі за кордоном. Їм не до народжуваності зараз, потрібно сім'ї годувати. Ви ж розумієте, що в селах особливої роботи немає, а городом ситий не будеш. Ось коли з'являться робочі місця тут, із гарними зарплатами, тоді і люди повернуться і народжуваність підвищиться", - говорить експерт із працевлаштування з Івано-Франківська Ярослав Шевчук.

Багато хто виїжджає на заробітки в Європу

Низькі зарплати і погана медицина

Що стосується східних областей, наприклад, Харківської, то тут вважають, що молодь не хоче народжувати через низькі зарплати.

"Зараз умовити жінку народити другу дитину дуже складно. Вони одразу говорять, що на одну зарплату чоловіка родина не проживе, що у них немає квартири і нормальних умов для життя. Ось у моєї сестри чоловік військовий, його зарплата 20-24 тисячі гривень. Сестра отримує 8 тисяч у школі, підробляє репетиторством. Відмовитися від роботи на два-три роки вона не може, боїться, що матеріально вони не витягнуть. І так багато молодих сімей. Поки вони стануть стабільними, їм по 40 років виповниться", – говорить співробітниця рекрутингової компанії Олена Воробей.

Українки бояться народжувати другу дитину

Ще одна причина – звичка людей не стежити за здоров'ям, а з іншого боку низький рівень охорони здоров'я. "Головна причина смерті – серцеві хвороби. Причому вмирають досить молоді чоловіки. Куріння, алкоголь, наркотики, стреси, погане харчування – основні причини. Також життя людей забирає й онкологія, ніхто від неї не застрахований. А рівень лікування таких захворювань у нас перебуває на дуже низькому рівні", – вважає лікарка з Дніпра Вікторія Симоненко.

На дані з чисельності населення також впливає і війна на Сході. Оскільки далеко не завжди жителі окупованих територій мають можливість реєструвати як народження дитини, так і смерть близької людини.

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