Українцям, які прилетіли з Балі, пішли на поступки з обсервацією

Пасажири, які прилетіли 30 березня до Києва з Балі, зможуть пройти обсервацію в своїх рідних областях. Зараз вони формують списки на трансфер.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з туристами в готелі "Козацький". Він сказав, що вже домовився з головою Харківської ОДА Олексієм Кучером, щоб близько 30 осіб вирушили проходити обсервацію на своїй малій батьківщині.

"Харків'ян можемо довезти, я вже говорив з губернатором – їх там розмістять в готелі. Попередньо, безкоштовно. Харчування та логістики теж організуємо", – заявив він.

Владислав Криклій

Стосовно інших областей Криклій теж погодився проговорити такі варіанти з главами ОДА. Правда, він зазначив, що це буде зробити складніше, якщо туристів із цієї області, наприклад, двоє або троє.

У Telegram-чатах пішли заклики об'єднуватися по регіонах. Наприклад, зробити одну обсервацію для жителів Миколаєва, Одеси, Херсона та Вінниці – і разом вибрати, в якому саме місті вони розмістяться. Те ж саме і з західною Україною: там пропонують пройти карантин у Львові.

Як писав OBOZREVATEL:

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