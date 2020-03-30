Українцям, які прилетіли з Балі, пішли на поступки з обсервацією

Пасажири, які прилетіли 30 березня до Києва з Балі, зможуть пройти обсервацію в своїх рідних областях. Зараз вони формують списки на трансфер.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з туристами в готелі "Козацький". Він сказав, що вже домовився з головою Харківської ОДА Олексієм Кучером, щоб близько 30 осіб вирушили проходити обсервацію на своїй малій батьківщині.
"Харків'ян можемо довезти, я вже говорив з губернатором – їх там розмістять в готелі. Попередньо, безкоштовно. Харчування та логістики теж організуємо", – заявив він.
Владислав Криклій
Стосовно інших областей Криклій теж погодився проговорити такі варіанти з главами ОДА. Правда, він зазначив, що це буде зробити складніше, якщо туристів із цієї області, наприклад, двоє або троє.
У Telegram-чатах пішли заклики об'єднуватися по регіонах. Наприклад, зробити одну обсервацію для жителів Миколаєва, Одеси, Херсона та Вінниці – і разом вибрати, в якому саме місті вони розмістяться. Те ж саме і з західною Україною: там пропонують пройти карантин у Львові.
Як писав OBOZREVATEL:
В аеропорт "Бориспіль" близько 02:20 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України з Дохи (Катар), яких зобов'язали відправитися на обсервацію.
Частину пасажирів помістили на обсервацію в готель "Козацький" у самому центрі Києва. Більшість же тих, хто прилетів, відмовилися від примусового карантину.
Як розповіла OBOZREVATEL одна з пасажирок, їм погрожували кримінальною відповідальністю.
Готель "Козацький" опечатали, і туристів завели через чорний хід. Українці вже показали перші кадри з готелю – в кранах тече іржава вода і можна приносити свою їжу.
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