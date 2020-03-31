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31 березня • оновлено в 12:04
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Українців, які прилетіли з Балі, можуть відпустити на самоізоляцію. Ексклюзив

4.7т
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Українцям, які прилетіли з Балі, в середу, 1 квітня, зроблять ПЛР-тести. Якщо вони покажуть негативний результат – людей відпустять додому на самоізоляцію.

Таке рішення як компроміс туристам запропонував міністр інфраструктури Володимир Криклій, повідомили OBOZREVATEL власні джерела серед пасажирів рейсу.

За їхніми словами, Криклій знову приїхав до них у понеділок ввечері та надав альтернативу, з якою всі погодилися. Три дні вони пробудуть на обсервації, потім здадуть ПЛР-аналізи (причому наголошується, що саме ПЛР, а не експрестести), і якщо всі виявляться негативними, то їх відпустять на самоізоляцію.

"Компромісне рішення таке: три дні – потім на самоізоляцію додому. Тільки прошу не порушувати", – звернувся Криклій.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Карантин в Україні
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Теги
карантин вірус
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