Українцям, які прилетіли з Балі, в середу, 1 квітня, зроблять ПЛР-тести. Якщо вони покажуть негативний результат – людей відпустять додому на самоізоляцію.
Таке рішення як компроміс туристам запропонував міністр інфраструктури Володимир Криклій, повідомили OBOZREVATEL власні джерела серед пасажирів рейсу.
За їхніми словами, Криклій знову приїхав до них у понеділок ввечері та надав альтернативу, з якою всі погодилися. Три дні вони пробудуть на обсервації, потім здадуть ПЛР-аналізи (причому наголошується, що саме ПЛР, а не експрестести), і якщо всі виявляться негативними, то їх відпустять на самоізоляцію.
"Компромісне рішення таке: три дні – потім на самоізоляцію додому. Тільки прошу не порушувати", – звернувся Криклій.
Як писав OBOZREVATEL:
В аеропорт "Бориспіль" приблизно о 02:20 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України з Дохи (Катар), яких зобов'язали пройти обсервацію.
Частину пасажирів помістили на обсервацію в готель "Козацький" у самому центрі Києва. Більшість же туристів відмовилася від примусового карантину.
Як розповіла OBOZREVATEL одна з пасажирок, їм погрожували кримінальною відповідальністю.
Готель "Козацький" опечатали, а туристів завели через чорний хід. Українці вже показали перші кадри з готелю – з кранів тече іржава вода і не можна приносити свою їжу.
Після пасажирам пішли на поступки: запропонували безкоштовне проживання в "Пущі Конгрес" і можливість виїхати на обсервацію в рідні області.
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