Головна Новини
4 березня • оновлено в 17:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Українців розлютили умови утримання хворого на коронавірус у Чернівцях. Фото

27.2т
Читати матеріал російською

Українців обурили умови в Чернівецькій обласній клінічній лікарні, куди доставили зараженого новим коронавірусом COVID-19 чоловіка.

Знімки УНН розійшлися по мережі та спровокували бурхливе обговорення. На фото видно, що в медичному закладі відсутні бокси для хворих.

"Мда... Не знаю навіть, що й сказати. Медсестра теж буде потім на карантині разом із пацієнтом? Це такі "бокси" для ізолювання? Раптом що, це інфекційка в Чернівцях. Що, вибачте?" – написала Галина Цегельник у Twitter.

"А потім вона піде робити уколи іншим пацієнтам", "А ще додому, до родини, а до того ж додому їхати маршруткою або чим там..." – обурилися українці.

Українців розлютили умови утримання хворого на коронавірус
Українців розлютили умови утримання хворого на коронавірус

УНН

Українців розлютили умови утримання хворого на коронавірус

УНН

Українців розлютили умови утримання хворого на коронавірус

УНН

Українців розлютили умови утримання хворого на коронавірус

УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік із Чернівців, який став першим підтвердженим інфікованим новим коронавірусом COVID-19 в Україні, почав одужувати.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
57
19
Смішно
6
Цікаво
58
Сумно
22
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это областная больница. Представляете что делается в районных?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
А в туалет он прямо в этом "изоляционном боксе" ходит или его заставляют терпеть до выписки? Тогда понятно, почему он так быстро пошел на поправку.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Буковинский край. Тому і лікарня з буку?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги