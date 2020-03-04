Українців розлютили умови утримання хворого на коронавірус у Чернівцях. Фото

Українців обурили умови в Чернівецькій обласній клінічній лікарні, куди доставили зараженого новим коронавірусом COVID-19 чоловіка.

Знімки УНН розійшлися по мережі та спровокували бурхливе обговорення. На фото видно, що в медичному закладі відсутні бокси для хворих.

"Мда... Не знаю навіть, що й сказати. Медсестра теж буде потім на карантині разом із пацієнтом? Це такі "бокси" для ізолювання? Раптом що, це інфекційка в Чернівцях. Що, вибачте?" – написала Галина Цегельник у Twitter.

"А потім вона піде робити уколи іншим пацієнтам", "А ще додому, до родини, а до того ж додому їхати маршруткою або чим там..." – обурилися українці.

УНН

УНН

УНН

УНН

Мда ... Не знаю навіть що і сказати. Медсестра теж буде потім в карантині разом з пацієнтом? Це що такі "бокси" для ізолювання ??? Якщо що це інфекціонку в Чернівцях. Що перепрошую? pic.twitter.com/XSu7PdVCB6 - Галина Цегельник (@TSgdalinka) March 3, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік із Чернівців, який став першим підтвердженим інфікованим новим коронавірусом COVID-19 в Україні, почав одужувати.

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