Українців розділили на три групи за терміновістю вакцинації від COVID-19
У Міністерстві охорони здоров’я України виділили три групи українців, яких необхідно вакцинувати від коронавірусної хвороби (COVID-19).
Як розповів в інтерв’ю LIGA.net в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, до цих груп входять 20 млн людей.
Група 1:
Медпрацівники, включаючи тих, які працюють в стаціонарах, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19;
Військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь в Операції Об'єднаних Сил;
Працівники соціальної сфери;
Особи, що перебувають у спецзакладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо);
Персонал спецзакладів (інтернатів, будинків дитини, будинків для осіб похилого віку, тощо).
Ця група вакцинуватиметься за умови вкрай низького доступу до вакцин, коли їхня кількість в Україні буде не більше 10% від загальної кількості населення.
Група 2:
Люди в групі медичного ризику (хворі від 60 років);
Працівники закладів освіти, включаючи персонал дошкільних, середніх, середньо-технічних та вищих навчальних закладів;
Працівники структур, які забезпечують безпеку держави, включаючи ДСНС, Нацполіцію, Нацгвардію, СБУ, МЗС, МВС;
Люди з місць обмеження волі та слідчих ізоляторів;
Персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.
Ця група вакцинуватиметься за умови низького доступу до вакцин, коли їхня кількість буде з 11% до 20% від населення.
Група 3:
Люди в групі медризику (хворі від 18 до 59 років);
Інші категорії населення та професійні групи, які мають вищий ризик захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, які не увійшли до переліку вище.
Ця група вакцинуватиметься за умови помірної доступності вакцин, коли їхня кількість буде 21-50% від населення.
За словами Кузіна, якщо якась вища за рейтингом група відмовлятиметься, наприклад, медики, то вакцина піде наступним за рівнями групам.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
американську вакцину від коронавірусу виробництва компанії Pfizer вже почали поширювати в Європі та США. Її доставкою займається авіакомпанія United Airlines. Це робиться для того, щоб вакцинація почалася швидше.
Зокрема, препарат вже доставили в американський штат Мічиган і європейську Бельгію. Незабаром його отримає штат Вісконсин (США), а також Німеччина.
З 8 грудня у Великій Британії почнеться вакцинація проти COVID-19.
У РНБО розповіли, що в Україні вакцина від коронавірусу з’явиться наступного року.