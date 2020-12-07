Українців розділили на три групи за терміновістю вакцинації від COVID-19

Мирослав Семенюк Суспільство 16:50, 7.12.2020

У Міністерстві охорони здоров’я України виділили три групи українців, яких необхідно вакцинувати від коронавірусної хвороби (COVID-19).

Як розповів в інтерв’ю LIGA.net в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, до цих груп входять 20 млн людей.

Група 1:

  • Медпрацівники, включаючи тих, які працюють в стаціонарах, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19;

  • Військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь в Операції Об'єднаних Сил;

  • Працівники соціальної сфери;

  • Особи, що перебувають у спецзакладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо);

  • Персонал спецзакладів (інтернатів, будинків дитини, будинків для осіб похилого віку, тощо).

Ця група вакцинуватиметься за умови вкрай низького доступу до вакцин, коли їхня кількість в Україні буде не більше 10% від загальної кількості населення.

Група 2:

  • Люди в групі медичного ризику (хворі від 60 років);

  • Працівники закладів освіти, включаючи персонал дошкільних, середніх, середньо-технічних та вищих навчальних закладів;

  • Працівники структур, які забезпечують безпеку держави, включаючи ДСНС, Нацполіцію, Нацгвардію, СБУ, МЗС, МВС;

  • Люди з місць обмеження волі та слідчих ізоляторів;

  • Персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.

Ця група вакцинуватиметься за умови низького доступу до вакцин, коли їхня кількість буде з 11% до 20% від населення.

Група 3:

  • Люди в групі медризику (хворі від 18 до 59 років);

  • Інші категорії населення та професійні групи, які мають вищий ризик захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, які не увійшли до переліку вище.

Ця група вакцинуватиметься за умови помірної доступності вакцин, коли їхня кількість буде 21-50% від населення.

За словами Кузіна, якщо якась вища за рейтингом група відмовлятиметься, наприклад, медики, то вакцина піде наступним за рівнями групам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • американську вакцину від коронавірусу виробництва компанії Pfizer вже почали поширювати в Європі та США. Її доставкою займається авіакомпанія United Airlines. Це робиться для того, щоб вакцинація почалася швидше.

  • Зокрема, препарат вже доставили в американський штат Мічиган і європейську Бельгію. Незабаром його отримає штат Вісконсин (США), а також Німеччина.

  • З 8 грудня у Великій Британії почнеться вакцинація проти COVID-19.

  • У РНБО розповіли, що в Україні вакцина від коронавірусу з’явиться наступного року.

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