Українців попередили про сніг та туман на дорогах

Вранці 22 грудня в низці областей України пройшов сніг та спостерігався туман. Так, близько 4 см опадів випало в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Що стосується туману, то він огорнув Київщину та Івано-Франківщину, зазначили у пресслужбі Укравтодору. Через це водіїв закликали бути обережними, адже дорожнє покриття через погіршення погодних умов подекуди стало мокрим та засніженим.

Задля уникнення аварійних ситуацій на дорогах державного значення почали роботи з покривання протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів та заокруглених ділянок.

Крім того, дорожні служби забезпечили розчищення проїжджої частини від снігу. Відтак, проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Українських автомобілістів також закликали зважати на те, що на заході може випасти невеликий дощ, а на гірських дорогах – і мокрий сніг.

Як повідомляв OBOZREVATEL: