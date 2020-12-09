Українців попередили про сильну магнітну бурю

Уночі та вранці 10 грудня прогнозується сильна магнітна буря рівня G3, що може впливати на самопочуття людей і роботу деякої техніки.

Про це сказано на Facebook-сторінці сайту про погоду "Метеопост". Зазначається, що чутливим до цього людям варто бути уважними.

"Нині магнітні бурі відбуваються рідко, тому що Сонце перебуває в мінімумі свого циклу. Але сьогодні вночі і завтра вранці прогнозується магнітна буря рівня G3 "Сильна". Чутливим людям варто бути уважними і стежити за самопочуттям", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що такі бурі трапляються не часто.

Facebook "Метеопост".

Як впливають бурі на самопочуття людини

У дні коливань у магнітосфері Землі метеочутливі люди можуть страждати від головного болю, стрибків тиску і проблем у роботі серця, а також відчувати втому, погіршення настрою.

Лікарі радять висипатися, гуляти на свіжому повітрі й не перевантажувати фізично організм, а також не вживати алкоголю, кави, не курити й уникати стресу, щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур.

Як бурі впливають на техніку

У випадку з рівнем G3 магнітні бурі можуть впливати на енергетичні системи, зокрема роботу трансформаторів; викликати перерви в супутниковій навігації та проблеми низькочастотної радіонавігації; впливати на космічні апарати.

Шкала рівнів магнітних бур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останній день 2020 року Україну, крім 10 і 11 грудня, магнітні бурі накриють ще двічі.