Українців попередили про сильну магнітну бурю

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
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Українців попередили про сильну магнітну бурю

Вночі та вранці 10 грудня прогнозується сильна магнітна буря рівня G3, що може впливати на самопочуття людей і роботу деякої техніки.

Про це сказано на Facebook-сторінці сайту про погоду "Метеопост". Зазначається, що чутливим до цього людям варто бути уважними.

"Зараз магнітні бурі відбуваються рідко, тому що Сонце знаходиться в мінімумі свого циклу. Але сьогодні вночі і завтра вранці прогнозується магнітна буря рівня G3 "Сильна". Чутливим людям слід бути уважними і стежити за самопочуттям", – йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що подібні бурі трапляються не часто.

Facebook "Метеопост".
Як впливають бурі на самопочуття людини

У дні коливань в магнітосфері Землі метеочутливі люди можуть страждати від головного болю, стрибків тиску і проблем в роботі серця, а також відчувати втому, погіршення настрою.

Лікарі радять висипатися, гуляти на свіжому повітрі і не перевантажувати фізично організм, а також не вживати алкоголь, каву, не курити і уникати стресу, щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бурь.

Як бурі впливають на техніку

У випадку з рівнем G3 магнітні бурі можуть впливати на енергетичні системи, зокрема роботу трансформаторів; викликати перерви в супутниковій навігації і проблеми низькочастотної радіонавігації; впливати на космічні апарати.

Шкала рівнів магнітних бур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останній день 2020 року Україну, крім 10 і 11 грудня, магнітні бурі накриють ще двічі.

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