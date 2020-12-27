Українців попередили про шторм: прогноз погоди на понеділок. Карта

Погода в Україні у понеділок, 28 грудня, буде з опадами, які накриють майже всю країну. Також очікується сильний вітер, місцями штормовий.

За даними Українського гідрометцентру, тільки на сході країни буде сонячно (щоб подивитися карти погоди, доскрольте сторінку до кінця).

Загалом по Україні пориви вітру досягнуть 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. У південних, центральних, західних і північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Попередження про негоду в понеділок, 28 грудня. Укргідрометцентр

На Правобережжі, Закарпатті, Прикарпатті, північно-східних областях дощі та мокрий сніг. Без опадів буде лише на сході.

Температура повітря вночі буде від 1 тепла до 4 морозу, в східних областях до -10.

Удень по країні від 0 до 6 тепла, на півдні до +9, а ось на сході -1 -3.

Погода у Києві в понеділок буде з опадами (дощ і мокрий сніг), вночі -1 -3, вдень до +2.

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 28 грудня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Новий рік на всій території України снігу не буде, але піде дощ і потеплішає.