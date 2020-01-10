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10 січня • оновлено в 10:35
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Українців попередили про різке погіршання погоди

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У п'ятницю, 10 січня, в Україні оголосили підвищений рівень небезпеки через туман.

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Вранці 10 січня у північних, центральних і південних областях туман, видимість 200-500 м. У Київській області вночі 10 січня туман, видимість 200-500 м", – йдеться в повідомленні.

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При цьому в західних областях на дорогах туман можливий разом з ожеледицею. Відносно ясно буде в Криму, Харківській, Донецькій та Луганських областях.

Карта погоди

Карта погоди

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня в Україні очікується погіршення погоди – дощ і мокрий сніг.

Також метеоролог розповіла, що в 2020 році в Україні погіршиться погода, тому за прогнозом очікується більше ураганів і повеней.

Крім того, синоптик попередив, що українцям слід очікувати в 2020 році холодну і сніжну зиму, пізню весну, прохолодне і дощове літо і осінь з морозною погодою.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Теги
ГосЧС погода Укргідрометцентр
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