Українців попередили про різке погіршання погоди

У п'ятницю, 10 січня, в Україні оголосили підвищений рівень небезпеки через туман.
Про це повідомляє ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Вранці 10 січня у північних, центральних і південних областях туман, видимість 200-500 м. У Київській області вночі 10 січня туман, видимість 200-500 м", – йдеться в повідомленні.
При цьому в західних областях на дорогах туман можливий разом з ожеледицею. Відносно ясно буде в Криму, Харківській, Донецькій та Луганських областях.
Карта погоди
Укргідрометцентр
Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня в Україні очікується погіршення погоди – дощ і мокрий сніг.
Також метеоролог розповіла, що в 2020 році в Україні погіршиться погода, тому за прогнозом очікується більше ураганів і повеней.
Крім того, синоптик попередив, що українцям слід очікувати в 2020 році холодну і сніжну зиму, пізню весну, прохолодне і дощове літо і осінь з морозною погодою.
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