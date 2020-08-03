Українців попередили про пожежну небезпеку: які регіони можуть постраждати

В Україні в понеділок, 3 серпня, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Переважно під загрозою східні та центральні регіони країни.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Зокрема, у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Львівській областях – надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначили, що в цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, що погода в Україні в понеділок буде теплою і сонячною на всій території країни. На українців чекає повна відсутність опадів, при цьому температура повітря підніметься до +28 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, серпень 2020 року в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.