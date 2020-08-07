Українців попередили про пожежну небезпеку: названо регіони у зоні ризику

У більшості областей України у п'ятницю, 7 серпня, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із посиланням на Укргідрометцентр, у небезпеці – східні, центральні, західні регіони, а також Одеська та Миколаївська області.

Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж через високу температуру повітря.

Нагадаємо, 7 серпня на всій території України очікується суха та спекотна погода, а температура повітря в регіонах буде спостерігатися від +27 до +35 градусів. Опадів у цей день не очікується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, серпень 2020 року в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.