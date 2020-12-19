Українців попередили про погіршення погодних умов: оголошено жовтий рівень небезпеки

В Україні у суботу, 19 грудня, прогнозують значне погіршення погодних умов – через туман на дорогах спостерігатиметься підвищена небезпека.

Тоді як від 20 грудня і на початку наступного тижня очікується посилення льодових явищ на Дніпровських водосховищах. Про це інформує пресслужба ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що зранку на День Миколая західні області України накриє туман. Видимість становитиме 200-500 м (І рівень небезпечності).

Крім цього, синоптики попереджають, що через зниженням температури повітря від неділі, 20 грудня, і до середи, 23 грудня, на Дніпровських водосховищах очікується посилення льодових явищ. Воно не зачепить лише Каховське водосховище.

Синоптична картина в Україні 19 грудня meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 19 грудня очікується похмура погода, в деяких областях можливі дощі з мокрим снігом.