Українців попередили про ожеледицю, снігопади та тумани

У четвер, 24 грудня, в Україні низку областей очікує погіршення погодних умов через ожеледицю, сильні тумани та снігопади.

Зокрема, за інформацією на сайті Укргідрометцентру, в північно-східних регіонах буде ожеледь, у північних, центральних та східних – ожеледиця на дорогах, а на Київщині – туман. У зв'язку з тим, що видимість в цій області знизиться до 200-500 м, там оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

В Україні очікується ожеледиця та туман . Пресслужба Укргідрометцентру

Що ж стосується опадів, то вони, як повідомляє пресслужба Укравтодору, випали у вигляді снігу в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях (2-8 см). Тим часом на заході, півночі, Одещині, Львівщині та на Закарпатті очікується невеликий дощ та туман.

Через це покриття на дорогах державного значення переважно мокре, у Сумській області – засніжене, а в Дніпропетровській та Луганській областях місцями є ожеледиця.

Для уникнення аварійних ситуацій відповідні служби вже почали роботи з обробки протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів та заокруглених ділянок доріг.

Крім того, в регіонах, де випав сніг, проїжджу частину постійно розчищають. Відтак, проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 грудня опади оминуть лише східні області. Температура повітря там встановиться на найнижчому рівні – -1...-7 градусів. А найтепліше буде на заході та півдні – +5...+9 градусів.

25 грудня, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в Україні також варто очікувати снігу, мокрого снігу та ожеледі.