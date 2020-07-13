Українців попередили про нові затоплення: названо регіони під загрозою

У понеділок, 13 липня, прогнозується подальше підвищення рiвня води у річках у західних областях України, що може загрожувати масштабним затопленням.

За даними Укргідрометцентру, у Волинській області можливе затоплення на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця. Внаслідок підйому води можуть постраждати сільгоспугіддя, господарські споруди та присадибні ділянки в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району.

Також упродовж дня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1,3 м. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Попереджається, що на фонi пiдвищеної водностi на річці Стрв'яж бiля села Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) можливий початковий вихiд води на заплаву.

"У зв’язку з опадами, мiсцями значними, 13 липня на рiчках басейнiв Прута i Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдвищенням рiвнiв води на 0,2 - 0,7м над рiвнями. В гiрських районах iснує загроза сходження селевих потоків", – додано у інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня локальні грозові дощі пройдуть майже у всіх областях України, крім східних.