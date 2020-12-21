Українців попередили про небезпеку на дорогах через тумани та сніг

У понеділок, 21 грудня, десять областей України оповиє туман. Зокрема, йдеться про Закарпаття, Буковину, Хмельниччину, Житомирщину, Вінниччину, Київщину, Кіровоградщину, Черкащину, Чернігівщину та Полтавщину. Крім того, у трьох регіонах випаде сніг.

У зв'язку з таким погіршенням погодних умов, попередила пресслужба Укргідрометцентру, оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Адже видимість через тумани буде обмежена 200-500 м, що призведе до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

На Telegram-каналі "Вартові Еспресо" зазначили, що особливо складна ситуація через туман склалася на автодорозі М-01 Київ – Чернігів. Обережними водіям варто бути на 25 кілометрі (видимість 20-60 метрів).

Їх закликали суттєво знижувати швидкість, відмовитись від ризикових маневрів та обгонів, дотримуватися дистанції, стежити, аби були увімкнені протитуманні фари чи ближнє світло фар.

Тим часом, пресслужба Укравтодору повідомила, що в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях випало до 3 см снігу. Втім покриття доріг в місцях, де погіршилася погода, – сухе.

Що стосується гірських доріг, то там опадів не передбачається. Виняток становить лише Івано-Франківщина, де буде мряка.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", – запевнили в Укравтодорі.

Як писав OBOZREVATEL, 21 грудня погода в Україні буде похмурою. До того ж, є ризик утворення ожеледиці на дорогах. Температура повітря коливатиметься в межах +4...-4 градусів.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, похолодання в Україну прийде приблизно з 24-25 грудня. Воно принесе із собою дощі та сніг.