Українців попередили про небезпеку на дорогах через тумани та сніг

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
1,3 т.
Туман на дорозі

У понеділок, 21 грудня, десять областей України оповиє туман. Зокрема, йдеться про Закарпаття, Буковину, Хмельниччину, Житомирщину, Вінниччину, Київщину, Кіровоградщину, Черкащину, Чернігівщину та Полтавщину. Крім того, у трьох регіонах випаде сніг.

У зв'язку з таким погіршенням погодних умов, попередила пресслужба Укргідрометцентру, оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Адже видимість через тумани буде обмежена 200-500 м, що призведе до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Погодна карта України

На Telegram-каналі "Вартові Еспресо" зазначили, що особливо складна ситуація через туман склалася на автодорозі М-01 Київ – Чернігів. Обережними водіям варто бути на 25 кілометрі (видимість 20-60 метрів).

Їх закликали суттєво знижувати швидкість, відмовитись від ризикових маневрів та обгонів, дотримуватися дистанції, стежити, аби були увімкнені протитуманні фари чи ближнє світло фар.

Туман на дорозі

Тим часом, пресслужба Укравтодору повідомила, що в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях випало до 3 см снігу. Втім покриття доріг в місцях, де погіршилася погода, – сухе.

Що стосується гірських доріг, то там опадів не передбачається. Виняток становить лише Івано-Франківщина, де буде мряка.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", – запевнили в Укравтодорі.

Як писав OBOZREVATEL, 21 грудня погода в Україні буде похмурою. До того ж, є ризик утворення ожеледиці на дорогах. Температура повітря коливатиметься в межах +4...-4 градусів.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, похолодання в Україну прийде приблизно з 24-25 грудня. Воно принесе із собою дощі та сніг.

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