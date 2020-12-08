Українців попередили про штормовий вітер до 30 м/с
У вівторок, 8 грудня, майже на всій території України очікується штормовий вітер. В акваторії Азовського моря він досягне 25-30 м/с.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в зв'язку з цим висота хвиль буде 15-20 дм, а судна почнуть швидко покриватися льодом.
Пориви вітру 15-20 м/с очікуються в західних, північних і північно-східних областях країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
погода в Україні у вівторок, 8 грудня, буде переважно сонячною, але не обійдеться без опадів. Температура повітря істотно знизиться.
З 11 грудня погода в Україні зміниться. Вдень повітря прогріватиметься до плюсових температур.