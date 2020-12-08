Українців попередили про штормовий вітер до 30 м/с

У вівторок, 8 грудня, майже на всій території України очікується штормовий вітер. В акваторії Азовського моря він досягне 25-30 м/с.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в зв'язку з цим висота хвиль буде 15-20 дм, а судна почнуть швидко покриватися льодом.

Пориви вітру 15-20 м/с очікуються в західних, північних і північно-східних областях країни.

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