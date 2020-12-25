Українців попередили про небезпечні погодні умови

У п'ятницю, 25 грудня, в Україні істотно погіршилася погода. Так, на сході та північному сході випало багато снігу та мокрого снігу. Налипання опадів призвело до виникнення ожеледі та ожеледиці на дорогах.

Крім того, на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередили, що в східних та південно-східних регіонах очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Через це там оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

В Україні через дощі та сніг погіршилася погода. Пресслужба Укргідрометцентру

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту. Зокрема, про стан доріг відзвітувала пресслужба Укравтодору. За її даними, на сніг з дощем повинні зважати водії у Сумській та Харківській областях. Тим часом у більшості західних, північних, центральних та південних регіонів весь день йтимуть дощі.

На Дніпропетровщині, Полтавщині та Запоріжжі мороз та дощ сприятимуть появі ожеледиці на дорожному покритті.

Задля уникнення аварійних ситуацій на дорогах державного значення почали покривати протиожеледними матеріалами спуски, підйоми, мости та заокруглені ділянки. Відтак, проїзд скрізь забезпечено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, 25 грудня погодні умови істотно ускладняться і в Українських Карпатах. На високогір'ї пориви вітру досягнуть 22 м/с, а висота сніжного покриву – 10 см.

Нагадаємо, 24 грудня в більшій частині України також була ожеледиця, снігопади і тумани. Опади випали майже в усіх областях.