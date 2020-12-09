Українців попередили про магнітні бурі у грудні

В останній місяць 2020 року Україну тричі накриють магнітні бурі. Зокрема, найближчі очікуються 10 та 11 грудня.

Про це свідчить прогноз на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця. Зазначається, що рівень першої буде середнім (G2), а другої – слабким (G1). Обидві бурі відбудуться приблизно о 06:00, їм передуватиме збудження магнітосфери.

Прогноз магнітних бур на три дні. Скриншот сторінки

Наступна магнітна буря ступеня G1 відчується на Землі 19 грудня. Крім того, 18 та 24 грудня фіксуватимуться незначні коливання.

Нагадаємо, у листопаді магнітні бурі атакували нашу планету 20 і 22 листопада, втім обидві були слабкими.

Прогноз магнітних бур на 27 днів . Скриншот сторінки

Чим небезпечні магнітні бурі?

Особливо відчутним це явище стає для метеочутливих людей. Так, у дні коливань у магнітосфері Землі вони страждають на головний біль, стрибки тиску та проблеми в роботі серця, відчувають втому, погіршення настрою тощо.

Аби мінімізувати негативний вплив магнітних бур, лікарі радять висипатися, гуляти на свіжому повітрі, давати організму помірні фізичні навантаження, не вживати кави, алкоголю та не палити, уникати стресових ситуацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, починаючи з грудня 2019 року, активність Сонця почала рости. Відтак, воно вступило у новий 11-річний цикл. Пік цього циклу очікується влітку 2025 року.