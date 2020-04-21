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22 квітня • оновлено в 00:52
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Українців попередили про два піки коронавірусу

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Україну чекає два піки захворюваності на коронавірус – другий спалах пандемії відбудеться, коли заражених COVID-19 буде 60 тисяч.

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Про це в ефірі PavloskyNEWS заявив глава Національної медичної палати України Сергій Кравченко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми досягнемо пікового навантаження на систему охорони здоров'я, коли у нас буде офіційно зареєстровано приблизно 10 тисяч хворих. Це буде перший пік. Наступне пікове навантаження буде, коли ми зареєструємо 60 тисяч хворих із COVID-19", – вважає він.

"Кількість заражених множте на 2,5": українців попередили про два піки COVID-19

На думку Кравченка, у цьому сенсі методи боротьби українських лікарів із коронавірусом неправильні. Зокрема, він розкритикував рекомендацію медиків про домашнє лікування хворих із легкою формою COVID-19, тоді як у Китаї таких пацієнтів лікували в стаціонарі.

Крім цього, глава Національної медичної палати України вважає, що нинішню офіційну кількість хворих на коронавірус у країні можна сміливо помножити на 2,5. Такий висновок він зробив, посилаючись на дослідження британських учених, які встановили, що за статистикою один хворий COVID-19 у кімнаті з 10 людьми може заразити понад дві, але не більше трьох осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України має намір продовжити карантин, оскільки пік захворюваності на коронавірус у країні очікується тільки на початку травня.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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