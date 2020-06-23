Українців попередили про дощі, град та підтоплення: з'явився новий прогноз погоди на середу

Погода в Україні в середу, 24 червня, буде дощовою – опади очікуються майже на всій території країни, місцями з грозами, градом і шквалами.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, значні дощі очікуються на заході. Зі свого боку в ДСНС попередили про загрозу повені у Волинській області.

Температура повітря у країні вночі складе +14+19; вдень від 24 до 29 градусів, у південно-східній частині до +30. Найпрохолодніше буде на заході – від 20 до 25 градусів.

У Києві 24 червня очікується гроза і невеликі дощі, вдень 25-27 тепла, вночі +17+19.

Прогноз погоди на 24 червня Український гідрометцентр

Як зазначається на сторінці ДСНС у Facebook, у Чернівецькій області очікується істотний підйом рівня води в річці Прут, у результаті чого можуть бути затоплені сільгоспугіддя в декількох районах, автодороги і ринки в Чернівцях.

"24 червня на р. Прут – пост Чернівці очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку висотою 680 -730 см над нулем поста (рівень води на 18.00 23 червня дорівнює 417 см), максимальною витратою води в межах 2320-2690 м куб./с", – ідеться в повідомленні.

Попередження про затоплення ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області 23-25 червня рівень води в річці Прут може піднятися на 6,5 метра, що загрожує підтопленням житлових будинків. Влада області закликала жителів бути готовими до евакуації.