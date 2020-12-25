Українців попередили про дощ зі снігом і ожеледицю: прогноз погоди на 26 грудня

Погода в Україні в суботу, 26 грудня, буде хмарною, а також очікуються сніг та дощ.

За даними пресслужби ДСНС України, на дорогах суттєво погіршаться погодні умови (щоб подивитися карти, доскрольте сторінку до кінця).

Так, вночі в східній частині очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, оголошений І (жовтий) рівень небезпеки.

Крім того, у Луганській та Харківській областях внаслыдок значних опадів утвориться ожеледиця.

Температура повітря по країні вночі коливатиметься від -1 до 1 тепла. Днем також від -1 до 1 тепла, у південних областях +3 ... + 5, у східних – від 3 до 5 тепла.

Варто зазначити, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували погоду на Новий рік в Україні та Різдво 7 січня.